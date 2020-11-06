Мурашко призвал регионы России увеличить резерв коечного фонда
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«Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — цитирует его ТАСС.
По его словам, пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий.
Ранее Мурашко рассказывал о текущей ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.