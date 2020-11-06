Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина

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Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства.
Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина
  • РИА Новости

3 ноября Совет Федерации одобрил соответствующий закон о правительстве.

Согласно документу, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Министры «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Совфедом.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

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