Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина

Президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства.

3 ноября Совет Федерации одобрил соответствующий закон о правительстве.

Согласно документу, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Министры «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Совфедом.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.