Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина
- РИА Новости
3 ноября Совет Федерации одобрил соответствующий закон о правительстве.
Согласно документу, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Госдумой.
Министры «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Совфедом.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает, что бывшему президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.