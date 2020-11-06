Воспитанницы пансиона Минобороны запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам

Короткая ссылка
Воспитанницы пансиона Министерства обороны России запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам.
Воспитанницы пансиона Минобороны запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам
  • Pixabay

В основу видеоролика легли кадры работы военных медиков по оказанию помощи населению в России, в том числе в Новосибирске, Омске, Оренбурге, а также за рубежом — в Италии и Сербии.

Помощь оказывали в многофункциональных медицинских центрах, полевых и мобильных госпиталях.

Медработники Минобороны России продолжают работу и в настоящее время.

Воспитанницы пансиона надеются, что к акции присоединятся учащиеся из суворовских, нахимовских училищ, военных институтов и университетов военного ведомства.

Ранее НТВ сообщал, что волонтёры движения #МыВместе возобновили работу с гражданами из группы риска по COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить