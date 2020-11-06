Воспитанницы пансиона Минобороны запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам

Воспитанницы пансиона Министерства обороны России запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам.

В основу видеоролика легли кадры работы военных медиков по оказанию помощи населению в России, в том числе в Новосибирске, Омске, Оренбурге, а также за рубежом — в Италии и Сербии.

Помощь оказывали в многофункциональных медицинских центрах, полевых и мобильных госпиталях.

Медработники Минобороны России продолжают работу и в настоящее время.

Воспитанницы пансиона надеются, что к акции присоединятся учащиеся из суворовских, нахимовских училищ, военных институтов и университетов военного ведомства.

Ранее НТВ сообщал, что волонтёры движения #МыВместе возобновили работу с гражданами из группы риска по COVID-19.