Вирусолог дал прогноз продолжительности плато по COVID-19 в России
- РИА Новости
«Я боюсь, что на плато мы будем держаться долго. Вторая половина весны, может быть, принесёт облегчение», — цитирует РИА Новости Альтштейна.
Специалист уточнил, что на ситуацию с коронавирусом может оказать влияние вакцинация, если испытание вакцин покажет свою эффективность и удастся быстро организовать производство препарата.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция с распространением коронавируса в России тревожная.