Вирусолог дал прогноз продолжительности плато по COVID-19 в России

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Плато по заболеваемости коронавирусом в России будет достаточно долгим. Об этом рассказал доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.
Вирусолог дал прогноз продолжительности плато по COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Я боюсь, что на плато мы будем держаться долго. Вторая половина весны, может быть, принесёт облегчение», — цитирует РИА Новости Альтштейна.

Специалист уточнил, что на ситуацию с коронавирусом может оказать влияние вакцинация, если испытание вакцин покажет свою эффективность и удастся быстро организовать производство препарата.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция с распространением коронавируса в России тревожная.

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