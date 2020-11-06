Вирусолог дал прогноз продолжительности плато по COVID-19 в России

Плато по заболеваемости коронавирусом в России будет достаточно долгим. Об этом рассказал доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Я боюсь, что на плато мы будем держаться долго. Вторая половина весны, может быть, принесёт облегчение», — цитирует РИА Новости Альтштейна.

Специалист уточнил, что на ситуацию с коронавирусом может оказать влияние вакцинация, если испытание вакцин покажет свою эффективность и удастся быстро организовать производство препарата.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция с распространением коронавируса в России тревожная.