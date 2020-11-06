В Чёрном море нашли тело бизнесмена Коропова

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В акватории Чёрного моря, где ведутся поиски пропавшего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, обнаружили тело мужчины, заявили в МЧС России. Координатор отряда «Лиза Алерт» подтвердил, что Коропова нашли мёртвым.
В Чёрном море нашли тело бизнесмена Коропова
  • РИА Новости

«В акватории Чёрного моря найдено неопознанное тело мужчины. На данный момент спасатели ЮРПСО транспортируют его на берег», — заявили РИА Новости в МЧС.

Позднее инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Лебедь заявила агентству, что Коропов найден погибшим.

«Да, найден погибшим», —  сказала она.

В СК России также подтвердили, что в Чёрном море нашли, предположительно, тело Игоря Коропова, уточняет ТАСС.

3 ноября СК начал проверку в Сочи по факту исчезновения Игоря Коропова. Позднее его рюкзак был обнаружен в море

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