В Чёрном море нашли тело бизнесмена Коропова
- РИА Новости
«В акватории Чёрного моря найдено неопознанное тело мужчины. На данный момент спасатели ЮРПСО транспортируют его на берег», — заявили РИА Новости в МЧС.
Позднее инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Лебедь заявила агентству, что Коропов найден погибшим.
«Да, найден погибшим», — сказала она.
В СК России также подтвердили, что в Чёрном море нашли, предположительно, тело Игоря Коропова, уточняет ТАСС.
3 ноября СК начал проверку в Сочи по факту исчезновения Игоря Коропова. Позднее его рюкзак был обнаружен в море.