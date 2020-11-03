Рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox нашли в море

Рюкзак сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова нашли в море после пропажи мужчины в Сочи. Об этом сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Краснодарскому краю.

«Да, рюкзак достали. Подробности уточняются», — сказали в ведомстве.

При этом в МЧС и полиции пока не располагают информацией о находке, подчёркивается в сообщении.

Как пишет агентство, ранее полиция сообщила, что на берегу моря у пирса напротив стадиона «Фишт» был найден телефон 31-летнего бизнесмена.

Ранее следователи организовали проверку в Сочи по факту исчезновения Игоря Коропова.

По имеющимся данным, в ночь на 1 ноября он покинул свой отель и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мать мужчины рассказала, что Коропов «просто отдыхал в Сочи, просто пошёл гулять в ночи», в настоящее время новостей о нём нет.