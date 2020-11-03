Мать сооснователя образовательной платформы прокомментировала сообщения о его пропаже

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Мать сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова прокомментировала сообщения о его пропаже.
Мать сооснователя образовательной платформы прокомментировала сообщения о его пропаже
  • РИА Новости

«Новостей пока никаких нет, его ищут. Просто отдыхал в Сочи, просто пошёл гулять в ночи. Отдыхал с друзьями, пошёл гулять один. Я на связи с его друзьями, сейчас много людей в Сочи прилетели, его компаньоны, юристы», — заявила Елена Коропова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, особой информации у неё нет, сын живёт отдельно, о возможных угрозах она не знает.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту исчезновения Коропова.

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