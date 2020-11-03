СК начал проверку из-за исчезновения сооснователя образовательной платформы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.
«Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 31-летнего Игоря Коропова... Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.
По имеющимся данным, в ночь на 1 ноября Коропов покинул свой отель и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Ранее СК Тульской области сообщило об обнаружении школьницы, которая пропала по дороге домой из музыкальной школы.