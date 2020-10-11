Найдена пропавшая 5 октября в Тульской области школьница

Школьница, которая пропала 5 октября по дороге домой из музыкальной школы в Тульской области, нашлась под Нижним Новгородом.

«Сегодня несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками полиции в Нижегородской области. В ближайшее время девочка будет допрошена следователем СКР в целях выяснения обстоятельств её исчезновения и места её нахождения в период отсутствия», — говорится в сообщении регионального СК.

По данным следствия, 5 октября несовершеннолетняя в городе Богородицк вышла из музыкальной школы в сторону своего дома и пропала.

По факту безвестного исчезновения 15-летней девочки было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Поисками занимались правоохранительные органы, спасатели, волонтёры.

Ранее в СК заявили о пропаже десятилетней школьницы в Тверской области.