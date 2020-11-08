Названа стоимость самых дорогих авиабилетов в России в октябре

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
В Аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру назвали стоимость самых дорогих авиабилетов в России по состоянию на октябрь текущего года. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названа стоимость самых дорогих авиабилетов в России в октябре
  • Pixabay

Так, наиболее затратной в рассматриваемый период стала поездка из Москвы в Благовещенск — 122 тыс. рублей. Билет на самолёт, как следует из предоставленных Туту.ру данных, был куплен в одну сторону за неделю до вылета.

Второе место в рейтинге получил авиабилет из Москвы в Астрахань, приобретённый за три дня до отправления, — 98,2 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкает билет из Москвы в Абакан стоимостью 90,7 тыс. рублей.

В рейтинг также вошли авиабилеты из Магадана в Москву и из Москвы в Сочи — 90,4 тыс. рублей и 85,6 тыс. рублей соответственно.

Ранее стало известно, в какие города России, по мнению жителей страны, лучше всего отправиться осенью.

В списке оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Волгоград.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить