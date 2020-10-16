Сервисы путешествий рассказали о туристической активности россиян

По данным онлайн-сервиса путешествий Туту.ру, чуть более 76,1% покупок авиабилетов на зимние праздники по внутренним рейсам в этом году пришлось на сентябрь.

На пике популярности среди путешественников по стране — Сочи, а по внешнему туризму — Турция.

Спрос на авиабилеты по России в августе и сентябре вырос на 23—26% по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Об этом газете «Известия» сообщили в Туту.ру.

«Данные на октябрь к текущему моменту пока выше примерно на 10%, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса», — отметили в Туту.ру.

По словам гендиректора OZON.travel Михаила Осина, ограничения текущего года внесли коррективы в планы путешественников, которые предпочитают проводить праздники за границей.

Как передавала ранее НСН, глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала программу туристического кешбэка.