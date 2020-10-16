Сервисы путешествий рассказали о туристической активности россиян
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На пике популярности среди путешественников по стране — Сочи, а по внешнему туризму — Турция.
Спрос на авиабилеты по России в августе и сентябре вырос на 23—26% по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Об этом газете «Известия» сообщили в Туту.ру.
«Данные на октябрь к текущему моменту пока выше примерно на 10%, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса», — отметили в Туту.ру.
По словам гендиректора OZON.travel Михаила Осина, ограничения текущего года внесли коррективы в планы путешественников, которые предпочитают проводить праздники за границей.
Как передавала ранее НСН, глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала программу туристического кешбэка.