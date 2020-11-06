В Минтруде заявили о планах ежегодной индексации маткапитала

Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала она на XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнёрства» в МИА «Россия сегодня».

В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что материнский капитал в стране будет ежегодно индексироваться.

Также сообщалось, что в ближайшее время Общероссийский народный фронт намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.