В Минтруде заявили о планах ежегодной индексации маткапитала

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Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
В Минтруде заявили о планах ежегодной индексации маткапитала
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала она на XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнёрства» в МИА «Россия сегодня».

В конце сентября президент России Владимир Путин заявил, что материнский капитал в стране будет ежегодно индексироваться.

Также сообщалось, что в ближайшее время Общероссийский народный фронт намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.

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