В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, члена Общественной палаты Юлию Зимову.
«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жильё, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идёт о газификации или электрификации дома, это вполне реально», — пояснила она.
Отмечается, что перед тем, как предложить соответствующую инициативу, ОНФ провёл мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей.
По данным издания, профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готов поддержать данное предложение.
Ранее в Госдуме прокомментировали планы по индексации маткапитала на 3,7%.