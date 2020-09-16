В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

Короткая ссылка
В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, члена Общественной палаты Юлию Зимову.

«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жильё, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идёт о газификации или электрификации дома, это вполне реально», — пояснила она.

Отмечается, что перед тем, как предложить соответствующую инициативу, ОНФ провёл мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей. 

По данным издания, профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готов поддержать данное предложение.

Ранее в Госдуме прокомментировали планы по индексации маткапитала на 3,7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить