В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, члена Общественной палаты Юлию Зимову.

«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жильё, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идёт о газификации или электрификации дома, это вполне реально», — пояснила она.

Отмечается, что перед тем, как предложить соответствующую инициативу, ОНФ провёл мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей.

По данным издания, профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готов поддержать данное предложение.

Ранее в Госдуме прокомментировали планы по индексации маткапитала на 3,7%.