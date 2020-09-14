В Госдуме прокомментировали планы по индексации маткапитала на 3,7%

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT заявление Минтруда о том, что материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%.

По словам Бессараб, молодые семьи, безусловно, оценят индексацию материнского капитала, потому что какой-то период времени, как подчеркнула депутат, её не происходило.

«Впервые он (материнский капитал. — RT) был проиндексирован после длительного перерыва в 2019 году как раз почти до 467 тыс. рублей на первого ребёнка и почти до 618 тыс. рублей, с учётом предложения президента, на второго», — пояснила парламентарий.

Ранее Минтруд, ссылаясь на проект бюджета ПФР, сообщил, что материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%.

Его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго.