В Томской области с 9 ноября школы переходят к очному обучению

В Томской области с 9 ноября школьники всех городов и районов региона приступают к учёбе в очном режиме, лишь в некоторых школах будет дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

«С понедельника, 9 ноября, школьники всех городов и районов Томской области приступают к учёбе в очном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в детских коллективах неоднородна.

«Если более чем у 1% детей или более 10% сотрудников в коллективе выявлена коронавирусная инфекция, класс или параллель переходит на дистанционный формат обучения», — приводятся слова заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой.

Как уточняет vtomske.ru, в ряде школ классы с большим количеством заболевших начнут вторую четверть дистанционно.

Ранее сообщалось, что власти Забайкальского края приняли решение продлить каникулы для школьников с первого по пятый класс.