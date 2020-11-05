В МЖД назвали возможную причину схода вагонов в Новой Москве
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«Предварительной причиной схода является излом токоприёмника проследовавшего ранее электропоезда ОАО ЦППК с последующим наездом на данную деталь на путях», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в 21:04 на станции Толстопальцево при отправлении поезда Москва — Малоярославец. С рельсов сошли первый и частично второй вагоны электрички. Никто не пострадал, пассажиров эвакуировали.
По данным МЖД, для перевозки назначены компенсационные автобусы на участке Толстопальцево — Лесной городок — Апрелевка.
На период восстановительных работ движение поездов организовано по укороченному маршруту.