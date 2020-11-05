В Подмосковье два вагона электрички сошли с рельсов

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Два вагона электропоезда сошли с рельсов возле станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги.
В Подмосковье два вагона электрички сошли с рельсов
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Вблизи железнодорожной станции Толстопальцево Киевского направления сошли с рельсов два вагона электрички — один одной колёсной парой, второй — двумя парами», — сказал собеседник.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров после инцидента высадили из электропоезда.

Ранее в Ростовской области сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда.

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