В Подмосковье два вагона электрички сошли с рельсов
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Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Вблизи железнодорожной станции Толстопальцево Киевского направления сошли с рельсов два вагона электрички — один одной колёсной парой, второй — двумя парами», — сказал собеседник.
Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиров после инцидента высадили из электропоезда.
Ранее в Ростовской области сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда.