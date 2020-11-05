Заслуженный учитель России прокомментировал идею сделать должность директора школы выборной

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Заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал предложение ввести выборность директоров школ.
Заслуженный учитель России прокомментировал идею сделать должность директора школы выборной
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Во-первых, мы уже это проходили в период перестройки, и здесь ничего нового нет», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, директор — очень сложная должность, и на эту роль нужен профессионал.

С другой стороны, отметил Ямбург, директор должен оставаться педагогом.

Ранее сообщалось, что руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков предложил ввести выборность директоров школ. Копия письма на имя замминистра просвещения России Виктора Басюка есть в распоряжении RT.

Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.

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