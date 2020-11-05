В Петербурге оценили ситуацию с трудовыми мигрантами

В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с трудовыми мигрантами.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По оценке управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за январь — сентябрь 2020 года через пункты пропуска, находящиеся на территории города, въехали чуть более 213 тыс. иностранных граждан, что на 88,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Из въезжавших иностранных граждан 67 тыс. заявили целью въезда работу (против 300 тыс. в январе — сентябре 2019 года).

«Количество трудовых мигрантов упало, работодатели чувствуют нехватку людей. В итоге это может привести к удорожанию рабочей силы», — заявил глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов.

Ранее в Москве рассказали о медпомощи по COVID-19 для мигрантов.