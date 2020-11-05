Томский НИИ будет принимать пациентов с пневмонией

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Клиника Томского НИИ курортологии и физиотерапии начала госпитализацию пациентов с пневмонией, но отрицательными тестами на COVID-19. Также в стационаре будут долечиваться пациенты после перенесённой коронавирусной инфекции.
Томский НИИ будет принимать пациентов с пневмонией
  • РИА Новости

Об этом пишет vtomske.ru.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, для пациентов с пневмонией, но без COVID, в клинике развернули 180 коек.

«В медучреждение направляются на долечивание пациенты из респираторных госпиталей в стабильном состоянии, имеющие отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19 и не требующие кислородной поддержки», — рассказал директор НИИ Алексей Зайцев.

Как передавало ранее URA.RU, в Сургутской окружной клинической больнице почти в пять раз увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19.

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