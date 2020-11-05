Школьные каникулы в Ивановской области продлят из-за COVID-19

Школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Заболеваемость сейчас растет, и наша задача — по максимуму разобщать большие коллективы. Для школьных коллективов дополнительная неделя каникул позволит нам держать под контролем ситуацию», — приводит РИА Новости сообщение правительства региона.

Дополнительное образование на период каникул остаётся в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что старшеклассников в Самарской области переведут на дистанционную учёбу.