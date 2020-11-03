Старшеклассников в Самарской области переведут на дистанционную учёбу
- АГН «Москва»
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«После выхода с каникул учиться очно продолжат только школьники 1—5-х классов. Остальные ученики школ переходят на дистанционное обучение», — приводит сообщение РИА Новости.
Такое решение пока будет действовать до 16 ноября и затем будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В Самарской области также приняли решение ввести режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.