Старшеклассников в Самарской области переведут на дистанционную учёбу

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Учеников старших классов школ в Самарской области с 9 ноября на неделю переведут на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Старшеклассников в Самарской области переведут на дистанционную учёбу
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«После выхода с каникул учиться очно продолжат только школьники 1—5-х классов. Остальные ученики школ переходят на дистанционное обучение», — приводит сообщение РИА Новости.

Такое решение пока будет действовать до 16 ноября и затем будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Самарской области также приняли решение ввести режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

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