В Курганском госуниверситете продлили дистанционное обучение

В Курганском государственном университете продлили дистанционное обучение до особого распоряжения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Занятия и государственная итоговая аттестация обучающихся очной и очно-заочной форм обучения будут проводится исключительно с применением электронного обучения / дистанционных образовательных технологий с 9 ноября до особого распоряжения оперативного штаба», — отмечается в приказе.

Также стало известно, что с 9 по 30 ноября часть школьников в Карелии будут обучаться удалённо. Это ученики с пятого по восьмой классы и десятиклассники, передаёт karelinform.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение главы республики Артура Парфенчикова.

«К коррекционным школам это не относится —они работают в обычном режиме», — отметил Парфенчиков.

Ученики младших классов, а также 9-х и 11-х классов продолжат обучение в обычном формате, но преподаватели должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

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