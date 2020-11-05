В Совфеде рассказали о сервисе по трудоустройству для бывших заключённых

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко рассказала о сервисе по трудоустройству для бывших заключённых.

«По данным ФСИН, за первое полугодие 2020 года 18 187 человек обратились за помощью в поиске работы, и только 3933 трудоустроены. Большая часть обратившихся работу не нашли, это значит, что у них есть риск рецидива», — заявила Святенко в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметила сенатор, в 2019 году подписано соглашение о взаимодействии между Федеральной службой по труду и занятости и ФСИН России, по которому лицам, освобождаемым из мест заключения, помогают в трудоустройстве.

«К концу текущего года Рострудом совместно с ФСИН России планируется запуск специального сервиса, направленного на оказание помощи в трудоустройстве лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, созданного на базе информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России» в рамках заключённого соглашения о взаимодействии», — сказала Святенко.

По её словам, это шаг к появлению единой государственной комплексной программы по работе с данной категорией граждан.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на площадке Общественной палаты России прошла конференция, участники которой обсудили вопросы ресоциализации бывших осуждённых.