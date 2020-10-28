В ОП обсудили вопросы ресоциализации бывших осуждённых

На площадке Общественной палаты России прошла конференция, участники которой обсудили вопросы ресоциализации бывших осуждённых.

Об этом сообщает «Взгляд».

Как заявил председатель комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов, палата активно сотрудничает с разными организациями в пенитенциарной системе, а с уполномоченными по правам человека имеет общие цели и задачи в вопросах поддержки осуждённых и ресоциализации бывших заключённых.

Со своей стороны, начальник управления защиты прав человека в административном процессе и в местах принудительного содержания рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Наталья Слюсарь подчеркнула, что большую работу ведёт институт региональных омбудсменов.

«Ежегодно около 200 тыс. человек освобождается из мест лишения свободы, и им необходимо оказывать содействие в трудоустройстве, материальную помощь, поддержку в обеспечении жильём и получении социальных выплат, в восстановлении документов, консультативную, психологическую и другую помощь», — сказала она.

В феврале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа жалоб на условия этапирования в суды и колонии.