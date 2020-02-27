Москалькова заявила о росте жалоб на условия этапирования

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о росте числа жалоб на условия этапирования в суды и колонии.
Москалькова заявила о росте жалоб на условия этапирования
  • РИА Новости

«Почти в четыре раза у нас увеличилось число обращений в прошлом году на условия этапирования», — сказала она.

По её словам, она общалась по этому поводу с заключёнными и «каждый первый, переживший перевозку в автозаке до суда, назвал это страданием».

«В автозаках курящие и некурящие вместе, туалетов нет, по Москве едут целый день, собирают из разных СИЗО людей, развозят их по разным судам, потом собирают и ведут в СИЗО. Подъём в СИЗО в шесть утра, возвращаются они поздно ночью», — отметила омбудсмен.

Также Москалькова подвергла критике условия этапирования заключённых на железной дороге. В частности, она зачитала одну из жалоб, в которой говорилось о проблемах с постельным бельём и пользованием туалетов.

Ранее Москалькова сообщила, что за время своей работы на посту омбудсмена с 2016 года рассмотрела более 140 тыс. обращений граждан.

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