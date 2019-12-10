Москалькова назвала число рассмотренных ею обращений

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за время своей работы на посту омбудсмена с 2016 года рассмотрела более 140 тыс. обращений граждан.

«С момента моего назначения на должность уполномоченного в апреле 2016 года до настоящего времени было рассмотрено более 140 тыс. обращений граждан, на личных приёмах уполномоченным и сотрудниками аппарата принято более 15 тыс. граждан», — приводит ТАСС слова Москальковой.

Она отметила, что значительная доля обращений «связана с нарушением трудовых прав граждан, невыплатой им заработной платы», а также нарушением жилищных прав граждан.

Ранее Москалькова заявила о необходимости создать реестр россиян, которые нуждаются в помощи за рубежом.