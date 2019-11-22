Москалькова предложила создать реестр нуждающихся в помощи за рубежом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости создать реестр россиян, которые нуждаются в помощи за рубежом.

По её словам, существует проблема со сбором данных о россиянах в местах лишения свободы за рубежом, поскольку консулов России «не допускают к российским гражданам», сообщает РИА Новости.

«Нам нужен единый реестр людей, попавших в трудную ситуацию, и механизм попадания в этот реестр. Человек попал — он знает, что он должен зайти на этот портал, зарегистрироваться, и он попадает в наш пул... Должна быть какая-то дополнительная площадка, куда может быть послан импульс SOS адвокату, он должен иметь координаты доступа к этому реестру», — сказала она.

Также Москалькова отметила, что реестр может быть создан при уполномоченном по правам человека или при Министерстве иностранных дел.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил о надежде заняться проблемой преследования жителей Крыма на Украине.