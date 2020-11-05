В Кремле заявили о тревожной ситуации с коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

«Эпидемия развивается, она продолжается, ситуация действительно весьма напряжённая, но она под контролем», — сказал Песков.

По его словам, делать прогнозы трудно.

«Ведь мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — отметил Песков, подчеркнув, что «ситуация в целом тревожная».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 19 404 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 712 858 пациентов с COVID-19.

Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что уровень иммунного ответа на коронавирусную инфекцию может показать вероятность повторного заболевания COVID-19.