В Кремле прокомментировали закон о неприкосновенности экс-президента
- РИА Новости
«Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправданна. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики», — сказал он.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что данный законопроект в развитие поправок к Конституции предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.