В Кремле прокомментировали закон о неприкосновенности экс-президента

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал внесённый в Госдуму проект закона о пожизненных гарантиях бывшим президентам.
В Кремле прокомментировали закон о неприкосновенности экс-президента
  • РИА Новости

«Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправданна. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики», — сказал он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что данный законопроект в развитие поправок к Конституции предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

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