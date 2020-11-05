В Кремле прокомментировали закон о неприкосновенности экс-президента

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал внесённый в Госдуму проект закона о пожизненных гарантиях бывшим президентам.

«Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправданна. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики», — сказал он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что данный законопроект в развитие поправок к Конституции предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.