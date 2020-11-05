В России за сутки от коронавируса вылечились 12 238 пациентов
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 12 238 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 279 169 человек.
- АГН «Москва»
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Накануне в стране были выписаны 15 567 пациентов, вылечившихся от COVID-19.
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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