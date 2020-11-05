В России за сутки от коронавируса вылечились 12 238 пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 12 238 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 279 169 человек.

АГН «Москва»