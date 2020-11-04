В России за сутки от коронавируса вылечились 15 567 пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 15 567 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровел 1 266 931 человек.

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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Накануне в стране были выписаны 10 259 пациентов, вылечившихся от COVID-19. Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.