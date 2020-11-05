За сутки в России умерли 292 пациента с коронавирусом

В России в течение суток скончались 292 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 29 509. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее в России скончались 389 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были летом 2020 года.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.