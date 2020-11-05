СК проводит проверку по факту провала под лёд двух детей на Камчатке

Следователи проводят проверку по факту гибели двух детей после провала под лёд на Камчатке. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Организована процессуальная проверка по сообщению о гибели двух малолетних детей при падении под лёд на реке Тылда Олюторского района», — отмечается в сообщении.

По данным следователей, двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения вместе с друзьями гуляли на берегу реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района.

«Там дети стали бросать камни и прыгать по льду. Двое мальчиков провалились под лёд и утонули», — добавили в СК.

Ранее в Подмосковье возбудили дело по факту смерти десятилетнего ребёнка, который перевернулся на квадроцикле.