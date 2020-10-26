В Подмосковье возбуждено дело по факту смерти десятилетнего ребёнка

В Московской области следователи начали проверку в связи со смертью десятилетнего ребёнка, который перевернулся на квадроцикле.

Об этом сообщает «Москва 24».

В субботу, 24 октября, родители мальчика допустили его к самостоятельному управлению квадроциклом.

«Кроме того, на ребёнке не были надеты специальные и необходимые средства защиты. В результате во время движения по открытому участку местности в районе города Бронницы ребёнок не справился с управлением квадроцикла, произошло опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, ребёнок скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее СУ СК России по Краснодарскому краю сообщало, что в Сочи мужчина с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва, ребёнок выжил.