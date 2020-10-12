В Сочи мужчина с ребёнком на квадроцикле упали с обрыва

В Сочи мужчина с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва, ребёнок выжил. Об этом информирует СУ СК России по Краснодарскому краю.

В СК сообщили, что 57-летний мужчина отдыхал с детьми в Лазаревском районе Сочи. Днём 10 октября вместе с сыном он поехал на квадроцикле в лес в посёлке Нижнее Уч-Дере.

«Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением и квадроцикл опрокинулся с обрыва в русло реки Хобзы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Мужчина скончался, его сына госпитализировали. Состояние ребёнка оценивается как стабильное.

Следователи проводят проверку в связи с произошедшим.

«В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему», — заявили в СК.

В сентябре в Подмосковье в ДТП с квадроциклом погиб один человек.