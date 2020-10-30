СК проверит проживание мальчика с отцом в хижине в подмосковном лесу

Следственный комитет России проведёт проверку по факту проживания маленького мальчика с отцом в хижине в подмосковном лесу.

«По информации, изложенной в СМИ, следственным отделом по городу Балашиха ГСУСК России по Московской области организована проверка. Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, контролирующих органов», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольги Врадий.

По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов, они действительно проживают в лесу в хижине. Ребёнок не посещает каких-либо образовательных и медицинских учреждений.

Накануне сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту проживания мальчика с отцом в хижине в Московской области.