СК проверит проживание мальчика с отцом в хижине в подмосковном лесу

Короткая ссылка
Следственный комитет России проведёт проверку по факту проживания маленького мальчика с отцом в хижине в подмосковном лесу.
СК проверит проживание мальчика с отцом в хижине в подмосковном лесу
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«По информации, изложенной в СМИ, следственным отделом по городу Балашиха ГСУСК России по Московской области организована проверка. Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, контролирующих органов», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольги Врадий.

По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов, они действительно проживают в лесу в хижине. Ребёнок не посещает каких-либо образовательных и медицинских учреждений.

Накануне сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту проживания мальчика с отцом в хижине в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить