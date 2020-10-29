Прокуратура проверит проживание ребёнка в хижине в подмосковном лесу

Прокуратура проводит проверку по факту проживания мальчика с отцом в хижине в Московской области.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Балашихинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям уполномоченных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры Московской области.

Ход проверочных мероприятий поставлен прокуратурой области на контроль.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что мальчик около двух недель проживал в самодельной постройке с 46-летним уроженцем одной из стран Средней Азии — предположительно, отцом.

В настоящее время ребёнок находится в больнице.

Ранее сообщалось, что пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым.