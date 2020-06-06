Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

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Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Поисковые мероприятия окончены. Мальчик найден живым. Предварительно установлено, что он сам вышел в окрестности одного из населённых пунктов Гайнского района, о чём поисковому отряду сообщили местные жители», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД.

Ребёнок пропал в среду, 3 июня, в посёлке Лель Гайнского района. Он уехал на велосипеде к реке вместе с двумя детьми. Домой не вернулся только он. Родители обратились за помощью в правоохранительные органы. 

Ребёнка искали около 300 человек.

Ранее сообщалось, что в Башкирии волонтёры и полиция ищут шестилетнего ребёнка.

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