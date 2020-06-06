В Башкирии волонтёры и полиция ищут шестилетнего ребёнка

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Сотрудники правоохранительных органов, спасатели и добровольцы ведут поиск шестилетнего ребёнка, который вышел 5 июня гулять в башкирском селе и пропал.
В Башкирии волонтёры и полиция ищут шестилетнего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение СК. 

«Предварительно установлено, что днём 5 июня 2020 года мальчик вышел из дома в деревне Урмантау Салаватского района, после чего ушёл в неизвестном направлении. Родители ребёнка, заметив его отсутствие, начали его поиски, после чего обратились в правоохранительные органы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент проводятся поисковые мероприятия, в которых принимают участие, следователи, сотрудники МВД и МЧС «с привлечением добровольческих поисково-спасательных отрядов и односельчан пропавшего ребёнка».

Ранее в СК сообщили, что в Тверской области нашли живой пропавшую 12-летнюю школьницу.

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