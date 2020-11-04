Губернатор Кузбасса вылечился от коронавируса

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главное управление по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.
Губернатор Кузбасса вылечился от коронавируса
  • © предоставлено администрацией Кемеровской области

«Губернатор получил два отрицательных теста на коронавирус и с сегодняшнего дня перешёл с дистанционного формата работы на очный», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тест Цивилёва на COVID-19 показал положительный результат.

Согласно данным оперштаба на 4 ноября, в России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 15 567 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровел 1 266 931 человек.

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