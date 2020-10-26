Губернатор Кемеровской области сдал положительный тест на коронавирус

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Тест губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат, сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.
Губернатор Кемеровской области сдал положительный тест на коронавирус
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«(Цивилёв. — RT) чувствует себя удовлетворительно, тест (на коронавирус. — RT) сдал, результат положительный», — цитирует сотрудника пресс-службы ТАСС.

В региональном правительстве уточнили, что губернатор продолжает удалённую работу и проводит совещания в формате видео-конференц-связи.

Ранее у Цивилёва появились симптомы коронавируса. По его словам, COVID-19 выявили у его супруги.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.

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