Губернатор Кемеровской области сдал положительный тест на коронавирус

Тест губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат, сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

«(Цивилёв. — RT) чувствует себя удовлетворительно, тест (на коронавирус. — RT) сдал, результат положительный», — цитирует сотрудника пресс-службы ТАСС.

В региональном правительстве уточнили, что губернатор продолжает удалённую работу и проводит совещания в формате видео-конференц-связи.

Ранее у Цивилёва появились симптомы коронавируса. По его словам, COVID-19 выявили у его супруги.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.