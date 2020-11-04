В Совфеде оценили идею лимита на онлайн-переводы для пенсионеров

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров.
В Совфеде оценили идею лимита на онлайн-переводы для пенсионеров
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Идея понятна, потому что люди старшего поколения попадают часто в такие ситуации, когда мошенники пользуются их желанием приобрести какой-то лекарственный препарат либо какое-нибудь чудесное медицинское изделие, помогающее от всех болезней. В этом есть смысл, но я себе не представляю, как можно разделить пенсионеров: работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, живущих с детьми, без детей, одиноких, определить возраст, когда, что называется, люди ещё могут принимать адекватные решения. В общем, мне кажется, как идея, связанная с защитой интересов пенсионера, понятна, но, боюсь, что это трудно реализуемая идея», — пояснил сенатор.

По словам парламентария, лучше «усилить профилактическую работу».

«Это можно сделать соответствующими предупреждениями в подъездах, развешиванием объявлений. Это, мне кажется, более перспективно», — заключил он.

Ранее Курдесов предложил ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров.

Подробнее — в материале RT.

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