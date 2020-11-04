В Госдуме оценили идею ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров.
В Госдуме оценили идею ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

По словам Бессараб, получается, что фактически такими действиями наказывают не мошенников, а пенсионеров, которым может потребоваться перевод более крупной суммы.

«Почему мы ограничиваем его права фактически, не усиливая наказание для мошенников. Я в своё время, как и многие другие депутаты, представители органов законодательной власти субъектов, предлагала ужесточить наказание для тех преступников, которые совершают преступления против граждан старшего возраста. Поскольку действительно граждане пожилого возраста являются лёгкой добычей для мошенников», — отметила депутат.

Ранее Курдесов предложил ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров.

Подробнее — в материале RT.

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