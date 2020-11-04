В России предложили ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

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Дмитрий Рункевич
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров. Копия письма на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров
  • РИА Новости

Курдесов отметил, что в этом году активизировались телефонные мошенники, которые под разными предлогами пытаются получить доступ к счетам граждан, при этом часто целью их преступной деятельности становятся пенсионеры.

Путём манипуляций в разговоре мошенники или получают данные банковских карт граждан, или заставляют их под разными предлогами переводить свои средства на другие счета.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что количество хищений с банковских карт россиян с начала года выросло вдвое.

В общей сложности по итогам января — августа 2020 года зафиксировано 107,2 тыс. таких инцидентов, что в два раза больше прошлогодних показателей. Рост числа подобных преступлений выявлен в 35 субъектах.

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