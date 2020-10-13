Количество хищений с банковских карт россиян с начала года выросло вдвое

Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег с банковского счёта, следует из данных Генпрокуратуры. В общей сложности по итогам января — августа 2020 года зафиксировано 107,2 тыс. таких инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Рост подобных преступлений выявлен в 35 субъектах.

Об этом сообщает газета «Известия».

За восемь месяцев в два раза выросло и число случаев мошенничества, совершённых с использованием электронных средств платежа.

Произошло 20,8 тыс. таких преступлений. Их рост в разной степени наблюдается в 90% регионов.

В Банке России рассказали об увеличении активности хакерских группировок в 2020 году. Результативность атак на банки по сравнению с 2019-м не выросла, отметили в пресс-службе. Как отметили в ЦБ, в настоящее время фокус внимания злоумышленников сместился с остатков по текущему счёту на депозиты, а в части атак на население количество обзвонов выросло в четыре раза.

В Банке России также уточнили, что принципиально новых схем в 2020 году не возникло, добавились только сценарии, связанные с темой пандемии.

Как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.