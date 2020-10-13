Количество хищений с банковских карт россиян с начала года выросло вдвое
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Об этом сообщает газета «Известия».
За восемь месяцев в два раза выросло и число случаев мошенничества, совершённых с использованием электронных средств платежа.
Произошло 20,8 тыс. таких преступлений. Их рост в разной степени наблюдается в 90% регионов.
В Банке России рассказали об увеличении активности хакерских группировок в 2020 году. Результативность атак на банки по сравнению с 2019-м не выросла, отметили в пресс-службе. Как отметили в ЦБ, в настоящее время фокус внимания злоумышленников сместился с остатков по текущему счёту на депозиты, а в части атак на население количество обзвонов выросло в четыре раза.
В Банке России также уточнили, что принципиально новых схем в 2020 году не возникло, добавились только сценарии, связанные с темой пандемии.
Как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.