В ОП предложили меры поддержки для работающих при ограничениях пенсионеров

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил доплачивать МРОТ к зарплате людям пенсионного возраста, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации при введении новых ограничений в связи с коронавирусом. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В ОП предложили меры поддержки для работающих при ограничениях пенсионеров
  • РИА Новости

В своём обращении общественник отметил, что региональные власти на фоне роста ежедневно выявляемых случаев COVID-19 начали частично возвращаться к ограничительным мерам.

При этом он подчеркнул, что часть наиболее уязвимой группы граждан — пенсионеры (женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет) — продолжат пользоваться общественным транспортом, контактировать с другими гражданами, работать ввиду невозможности выполнять свои обязанности дистанционно или передать их другому сотруднику.

«В связи с этим просим Вас рассмотреть целесообразность введения мер дополнительной финансовой поддержки данной группы граждан, а именно предусмотреть доплату в размере МРОТ к заработной плате работающим пенсионерам, которые не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форме», — написано в тексте обращения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании с 5 октября перевести 30% сотрудников на удалёнку. 

Также были продлены рекомендации по соблюдению домашнего режима людьми старше 65 лет и лицами с хроническими заболеваниями.

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