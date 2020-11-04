К поискам пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox приступили водолазы

Сотрудники МЧС России приступили в акватории Чёрного моря к поискам пропавшего 1 ноября в Сочи сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова.

«Четыре водолаза и спасатели на двух катерах приступили к поискам пропавшего мужчины», — сообщили Интерфаксу в ЮРПСО МЧС России в среду.

Ранее стало известно, что рюкзак сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова нашли в море.

Мужчина пропал 1 ноября.

По имеющимся данным, в ночь на 1 ноября он покинул свой отель и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно.