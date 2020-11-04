К поискам пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox приступили водолазы
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«Четыре водолаза и спасатели на двух катерах приступили к поискам пропавшего мужчины», — сообщили Интерфаксу в ЮРПСО МЧС России в среду.
Ранее стало известно, что рюкзак сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова нашли в море.
Мужчина пропал 1 ноября.
По имеющимся данным, в ночь на 1 ноября он покинул свой отель и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно.