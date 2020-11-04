В Москве за сутки 3852 пациента вылечились от коронавируса

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За сутки ещё 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 325 531. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве за сутки 3852 пациента вылечились от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 325 531», — цитирует её сайт Москва 24.

30 октября мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание рабочей группы Госсовета по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции. В частности, рабочая группа обсудила возможность увеличения объёмов тестирования, дооснащение лабораторий современным оборудованием, создание телемедицинских центров и лекарственное обеспечение пациентов, находящихся на домашнем лечении.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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