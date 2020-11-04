В Москве за сутки 3852 пациента вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
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«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 325 531», — цитирует её сайт Москва 24.
30 октября мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание рабочей группы Госсовета по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции. В частности, рабочая группа обсудила возможность увеличения объёмов тестирования, дооснащение лабораторий современным оборудованием, создание телемедицинских центров и лекарственное обеспечение пациентов, находящихся на домашнем лечении.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.