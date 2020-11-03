В Госдуме оценили перспективы четырёхдневной рабочей недели в России

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели в России.

«Прогресс не стоит на месте, и сокращение рабочего времени — это естественный процесс. Главное при этом, чтобы работники не теряли доход, а работа — качество. Более того, производительность труда при сокращённой рабочей неделе может даже повыситься», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, до окончания пандемии поднимать этот вопрос рано.

Как отметил Вострецов, после месяцев изоляции и дистанционной работы люди соскучились по общению, поддержка такой инициативы снизилась.

«Тем более что во всём мире наблюдаются проблемы в экономике, связанные с пандемией. После завершения этого периода к данному вопросу можно будет вернуться», — заключил он.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.