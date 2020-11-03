В Госдуме оценили перспективы четырёхдневной рабочей недели в России
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«Прогресс не стоит на месте, и сокращение рабочего времени — это естественный процесс. Главное при этом, чтобы работники не теряли доход, а работа — качество. Более того, производительность труда при сокращённой рабочей неделе может даже повыситься», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, до окончания пандемии поднимать этот вопрос рано.
Как отметил Вострецов, после месяцев изоляции и дистанционной работы люди соскучились по общению, поддержка такой инициативы снизилась.
«Тем более что во всём мире наблюдаются проблемы в экономике, связанные с пандемией. После завершения этого периода к данному вопросу можно будет вернуться», — заключил он.
Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.